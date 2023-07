POL-KB: Korbach - BMW gestohlen

Korbach (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es in Frankenberg zu zwei Sachbeschädigungen. In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe einer Anzeigentafel im Bereich der Bushaltestellen am Frankenberg Bahnhof. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zwischen Freitag und Montag kam es zu einer Sachbeschädigung an ...

mehr