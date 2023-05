POL-DN: ROADPOL Truck & Bus - europaweite Kontrollaktion des gewerblichen Güterverkehrs

Langerwehe (ots) - Unbekannte drangen in der Nacht zu Mittwoch in ein Einfamilienhaus im Langerweher Ortsteil Jüngersdorf ein. In der Zeit zwischen Dienstag (09.05.2023), 19:30 Uhr und Mittwoch (10.05.2023), 09:15 Uhr brachen die bisher Unbekannten in das Haus auf der Bachstraße ein. Im Haus durchwühlten sie mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche ...

