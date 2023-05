POL-DN: Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Düren (ots) - Bisher Unbekannte drangen am frühen Mittwochmorgen (10.05.2023) in eine Apotheke im Dürener Ortsteil Mariaweiler ein. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der oder die Täter brachen gegen 03:10 Uhr in die Apotheke in der Straße "An gut Nazareth" ein. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Das Öffnen eines Tresores misslang. Beamte der Kriminalpolizei Düren erschien vor Ort und sicherten Spuren. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche ...

