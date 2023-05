Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf Verkehrsunfallflucht in Sarstedt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (fra); Am Kipphut Höhe Nr. 19

In der Zeit vom 09.05.2023 gegen 06.30 Uhr bis 17:00 Uhr kam es in der Straße Am Kipphut Höhe Hausnummer 19 in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der braune Audi A4 Avant eines 37- jährigen Sarstedters im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Pkw stand ordnungsgemäß geparkt am Straßenrand geparkt. Der oder die bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigten den Pkw vermutlich beim Rangieren und verließen im Anschluss die Unfallstelle, ohne die Art ihrer Beteiligung oder die Feststellung ihrer Personalien zu ermöglichen. Der Schaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den oder die Verursacher bzw den verursachenden Pkw geben kann oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten sich unter 05066/985-0 mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen.

