POL-DN: Einbruch in Apotheke

Aldenhoven (ots) - Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro; das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag (08.05.2023) auf der Landesstraße 11 in Höhe Aldenhoven. Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Aldenhoven mit seinem Pkw die Bundesstraße 56 und beabsichtigte am Kreisverkehr auf die L 11 nach in Richtung Schleiden zu fahren. Beim Einfädeln auf die L11 stieß er mit dem Auto eines ...

mehr