POL-DN: Drei Verletzte bei Unfall

Aldenhoven (ots)

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte sowie ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro; das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Montagnachmittag (08.05.2023) auf der Landesstraße 11 in Höhe Aldenhoven.

Gegen 15:20 Uhr befuhr ein 27-Jähriger aus Aldenhoven mit seinem Pkw die Bundesstraße 56 und beabsichtigte am Kreisverkehr auf die L 11 nach in Richtung Schleiden zu fahren. Beim Einfädeln auf die L11 stieß er mit dem Auto eines 52-Jährigen aus Aldenhoven zusammen und drückte diesen in den Gegenverkehr. Hier stieß der 52-Jährige wiederum mit dem Kastenwagen eines 55-Jährigen zusammen, der die L 11 aus Richtung Schleiden in Fahrtrichtung Jülich befuhr.

Durch die Kollision erlitt der 52-jährige Aldenhovener schwere, die beiden anderen am Unfall Beteiligten, leichte Verletzungen. Sie wurden mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 50.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 11 gesperrt werden.

