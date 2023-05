Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Am Montag (08.05.2023) wurde der Polizei Düren ein Einbruch im Dürener Ortsteil Mariaweiler gemeldet. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am vergangenen Wochenende (05.05. - 08.05.2023) drangen der oder die derzeit noch unbekannten Täter in eine Arztpraxis an der Arldenhovener Straße in Mariaweiler ein und durchwühlten mehrere Schränke. Ihre Beute: ein dreistelligen Eurobetrag.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 zu melden.

