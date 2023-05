POL-DN: Polizei Düren zieht Bilanz nach Verkehrsüberwachungsmaßnahmen in der Eifel.

Düren (ots) - Düren - Am Freitagnachmittag kam es im Stadtteil Birkesdorf zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Gegen 16:40 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Brand in der Zollhausstraße. In einem Mehrfamilienhaus war, aus bislang ungeklärter Ursache, der Keller in Brand geraten. Bei ...

