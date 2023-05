Polizei Düren

POL-DN: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Düren (ots)

Düren - Am Freitagnachmittag kam es im Stadtteil Birkesdorf zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Gegen 16:40 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Brand in der Zollhausstraße. In einem Mehrfamilienhaus war, aus bislang ungeklärter Ursache, der Keller in Brand geraten. Bei Eintreffen der Polizei, hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr wurden zusätzlich dadurch unterstützt, dass der Brand eine Wasserleitung beschädigt hatte, die wie eine "Sprinkleranlage" fungierte. Möglicherweise wurde hierdurch sogar ein schlimmerer Schaden verhindert. Für die Dauer der Löscharbeiten, musste die Zollhausstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Im Anschluss konnten die Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen, welche jedoch zunächst, bis zur Durchführung erforderlich gewordener Reparaturmaßnahmen, ohne jegliche Versorgung verblieben. Warum der Keller in Brand geraten war, konnte zum Zeitpunkt der Sachverhaltsaufnahme noch nicht abschließend geklärt werden. Die diesbezüglichen Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell