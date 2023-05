POL-DN: Radfahrer schwer verletzt

Düren (ots) - Am Mittwochmorgen (03.05.2023) kam es auf der Kreuzauer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrrädern. Einer der beiden Radfahrer entfernte sich nach dem Unfall- seine Personalien sind bisher unbekannt. Die Polizei bittet um Mithilfe! Einer der beiden Zweiradfahrer, ein 60-Jähriger aus Düren, meldete sich am Mittwochmittag bei der Polizei in Düren. Dort schilderte er, dass er am Morgen, gegen ...

