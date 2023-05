POL-DN: Busfahrer beschädigt in mehrere Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Niederzier (ots) - Am frühen Montagabend (08.05.203) wurde ein 35-Jähriger aus Trier in einem Baumarkt in Niederzier bei einem Ladendiebstahl beobachtet. Nachdem er angesprochen wurde versuchte er zu flüchten und leistete Widerstand. Der Ladendetektiv beobachtete gegen 17:15 Uhr den Trierer, wie er mehrere elektronische Bauteile unter seine Kleidung steckte und schnellen Schrittes in Richtung Ausgang lief. Am Ausgang konnte der Angestellte des Marktes den Dieb festhalten. ...

