POL-NB: Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Geländewagens

Neubrandenburg (ots) - Am morgigen 03.05.2023 gibt es die nächste Möglichkeit zur kosten Fahrradcodierung in Neubrandenburg. Die Präventionsberater der Polizeiinspektion Neubrandenburg werden in der Zeit von 12.00 - 16.00 Uhr auf dem Marktplatz kostenlos Fahrräder und auch E-Scooter codieren. Interessierte Bürgerinnen und Bürger bringen bitte den Personalausweis ...

