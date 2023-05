Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Bagger

B194 (ots)

Am 02.05.2023 gegen 09:20 Uhr ist es auf der B194 zwischen Lindenfelde und Lindehof zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 62-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW die B194 von Demmin in Richtung Lichtenhof, als er auf Höhe des dortigen Umspannwerkes aus bisher unbekannter Ursache ungebremst auf den vor ihm (sehr langsam) fahrenden Bagger auffuhr. Der 62-Jährige aus der Region wurde dabei schwerverletzt und von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen. Nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde der 62-Jährige mit dem Rettungshubschrauber in das Greifswalder Krankenhaus geflogen. Der 38-jährige Baggerfahrer erlitt einen Schock, blieb jedoch körperlich unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B194 für ca. vier Stunden vollgesperrt werden. Es ist ein Schaden von ca. 25.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell