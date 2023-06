POL-KB: Frankenberg-Sachbeschädigungen am Ederuferpark und am Bahnhof

Korbach (ots) - Auf Werkzeuge abgesehen hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Meineringhausen Der Täter öffnete gewaltsam ein Schloss des in der Straße Am Pfarrhaus stehenden Anhängers. Aus diesem entwendet er anschließend mehrere akkubetriebene Werkzeuge, darunter einen Schlaghammer der Marke Bosch, eine Stichsäge der Marke Makita und eine Rohrpresse. Das Diebesgut hat einen ...

