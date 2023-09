Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl

Neumühl - Brand einer Pergola, Hinweise erbeten

Kehl / Neumühl (ots)

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei am Donnerstagnacht, gegen 23:30 Uhr, einen Brand im Stockweg in Kehl-Neumühl. Beim Eintreffen mehrerer Polizeifahrzeuge und der Freiwilligen Feuerwehr Kehl waren die brennenden Balken einer Pergola bereits durch die anwesenden Bewohner mit einem Gartenschlauch gelöscht worden. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 bis 10.000 Euro. Die Ursache und ob ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Bränden in Neumühl besteht, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Bränden in Neumühl geben kann, bitte bei der Polizei in Kehl unter der Telefonnummer 07851 / 893-200 melden /vo

