Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Bickenbach: Schwerverletzter nach Zusammenstoß zwischen Roller und Pkw

Bickenbach (ots)

Am Samstag (13.05)gegen 11 Uhr kam es im Bereich der Zwingenberger Str. Ecke Wilhelm-Leuschner-Str. in Bickenbach zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem PKW. Der Rollerfahrer wollte vom Fahrbahnrand auf der Zwingenberger Str in Richtung Darmstadt in den fließenden Verkehr einfahren, übersah hierbei einen entgegenkommenden PKW, der von Darmstadt kommend in die Wilhelm-Leuschner-Str. Abbiegen wollte und es kam zu einer Kollision. Hierbei wurde der 81-Jährige Rollerfahrer lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Mannheim verbracht werden. Die 68-Jährige Fahrerin des PKWs erlitt einen Schock und musste in einem Rettungswagen behandelt werden. Weiterhin entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von ca. 2000EUR. Während den Rettungsmaßnahmen musste die Zwingenberger Str. in Höhe der Wilhelm-Leuschner-Str. für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. Durch die Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Klärung der Unfallursache ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der Nummer 06157-95090 oder Mail an pst.pfungstadt.ppsh@polizei.hessen.de zu melden.

Berichterstatter: Neumann, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell