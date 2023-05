POL-DA: A60, Fahrtrichtung Rüsselsheim-Mainz, nach Anschlussstelle Bischofsheim: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Streifenwagens - drei Leichtverletzte

Odenwaldkreis, Reichelsheim (ots) - Am Freitag (12.05.) kam es an einer Engstelle am Übergang der Straßen Rathausplatz und Beerfurther Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Aufgrund der Engstelle ließ eine 56-jährige Reichelsheimer Fahrzeugführerin ein weißes Jeep-ähnliches Auto an ihr vorbeifahren, das dabei ihren blauen Audi A3 an der Fahrerseite beschädigte. Die blonde, etwa 30-40-jährige Fahrerin des weißen ...

