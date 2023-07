POL-SI: 50-Jähriger nach versuchtem Einbruch festgenommen - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Zwischen Montagabend und Dienstagmittag (18.07.2023) haben unbekannte Täter in der Straße "Im Plan" in Kreuztal drei Fahrräder gestohlen. Bei der Tatbeute handelt es sich um ein E-Bike der Marke Mondraker (Modell Prime 29 Rent in schwarz/silber) sowie zwei Mountainbikes (Kellys Spider S in grün/schwarz und Radon Slide 125). Die Fahrräder befanden sich in einer verschlossenen Garage, die durch den ...

mehr