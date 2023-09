POL-OG: Ortenberg - Exhibitionist aufgetreten, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der B462 wurden die Beamten am Donnerstag gegen 23.30 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam. Bei der Überprüfung lagen zwei Kinder im Alter von 11 und 12 Jahren auf dem Rücksitz und schliefen. Der Verantwortliche war zwar einsichtig wird aber in der Folge einer Anzeige durch das Landratsamt Rastatt entgegensehen. /ks Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: ...

