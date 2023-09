Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Südkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Olbg.) - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz/Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Dienstag, 26. September 2023, gegen 19:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger aus dem südlichen Landkreis Cloppenburg mit einem Roller die Quakenbrücker Straße in Essen (Oldenburg). Eine ihm entgegenkommende Streife stellte fest, dass die lichttechnischen Einrichtungen an dem Kleinkraftrad nicht funktionierten. Zudem war an dem Fahrzeug kein Kennzeichen angebracht. Außerdem fiel er mit seiner Fahrweise auf, indem er mehrfach nur auf dem Hinterreifen fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass bauartliche Veränderungen vorgenommen wurden, so dass das Kleinkraftrad eine deutlich höhere Endgeschwindigkeit erzielen konnte, als erlaubt. Die Betriebserlaubnis war somit erloschen. Der 16-Jährige verfügt nicht über eine Fahrerlaubnis, so dass er das Gefährt gar nicht führen durfte. Zur Gefahrenabwehr wurde das Fahrzeug sichergestellt. Gegen den 16-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Im Anschluss der Maßnahmen wurde er entlassen. Seine Eltern wurden über den Sachverhalt informiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell