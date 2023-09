Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Diebstahl aus Firmen-LKW

Am Dienstag, 26. September 2023, zwischen 7.05 Uhr und 9.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem unverschlossenen Firmen-LKW eine Kühlbox mit Lebensmitteln, einen Schlüsselbund, einen Maurerhammer sowie eine Brotdose. In diesem Zeitraum stand der Firmen-LKW auf einem Grünstreifen in der Habelschwerdter Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl einer Rüttelplatte

In der Zeit zwischen Donnerstag, 21. September 2023, 16.00 Uhr und Dienstag, 26. September 2023, 16.00 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person eine Rüttelplatte. Diese stand auf einer Terrasse an der Mauritiusstraße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Einbruch in amerikanischen Schulbus Von Samstag, 23. September 2023, 15.00 Uhr bis Sonntag, 24. September 2023, 15.00 Uhr verschafften sich unbekannte Personen in der Driverstraße Zugang zu einem amerikanischen Schulbus. Aus dem Fahrzeug wurden Dokumente entwendet. Zudem wurde der im Fahrzeug befindliche Feuerlöscher genutzt, um ihn außerhalb des Busses zu entleeren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen

Am Samstag, 23. September 2023, kurz vor 23.00 Uhr hielt sich eine Gruppe mutmaßlich Jugendlicher im Bereich der Zitadelle sowie an der Bahnhofsbrücke auf und fiel dort mit Rufen einer verfassungswidrigen Grußformel auf. Die Gruppe konnte nicht mehr angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 26. September 2023, um 7.20 Uhr, fuhr ein Jugendlicher aus Steinfeld mit einem Kleinkraftrad auf dem Schemder Weg, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 25. September 2023, 05.06 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw den Visbeker Damm, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Der 25-Jährige konnte lediglich eine ausländische Fahrerlaubnis vorweisen. Diese hatte jedoch ihre Gültigkeit verloren, da der 25-Jährige seinen ordentlichen Wohnsitz bereits seit Januar 2023 im Bundesgebiet begründet hat.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Dienstag, 26. September 2023, 09.35 Uhr beabsichtigte ein 86-jähriger aus Visbek mit einem Pkw in die Rechterfelder Straße in Visbek einzubiegen. Hierbei kollidierte er mit einem 70-jährigen Pedelec-Fahrer aus Visbek, der den Geh-/Radweg in Richtung Hauptstraße befuhr. Der Pedelec-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 26. September 2023, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 12.15 Uhr wurde in Vechta, Gildestraße, ein grauer BMW, 2er Modell-Reihe, der am Fahrbahnrand abgestellt war, vermutlich beim Rangieren durch ein anderes Fahrzeug, beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 500,00 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 25. September 2023, von 05.00 Uhr bis 15.00 Uhr wurde in der Kopernikusstraße in Vechta, ein grauer Ford Kuga, der sich auf einem Parkstreifen befand, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Fahrzeugseite sowie am Außenspiegel beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf 5000,00 EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

