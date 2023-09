Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Bereits am Freitag, 15. September 2023 zwischen 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr parkte eine 46-jährige Cloppenburgerin ihren schwarzen PKW, Mini, auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Pingel-Anton in Cloppenburg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ein- oder Ausparkten, ihren PKW beschädigte. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471/18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell