POL-STD: Fußgänger verletzt - Polizei Horneburg sucht unbekannte Unfallverursacherin, Traktor umgestürzt - Polizei Jork sucht unbekannten Unfallverursacher

Stade (ots)

1. Fußgänger verletzt - Polizei Horneburg sucht unbekannte Unfallverursacherin

Am Dienstagmorgen ist es gegen 06:35 Uhr zu einem Unfall in Horneburg im Marschdamm gekommen, für den die Polizei jetzt den bisher unbekannten Verursacher sucht. Zu der Zeit kam die Fahrerin eines schwarzen VW Golf mit OHZ-Kennzeichen (letzte Ziffer soll eine 7 gewesen sein) aus der Zufahrt des Handwerksmuseums in Horneburg und bog nach rechts in den Marschdamm ein. Hierbei übersah sie aber offenbar einen 21-jährigen Fußgänger aus Horneburg, der auf dem Gehweg unterwegs war und zur Seite springen musste.

Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Die Golf-Fahrerin entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort.

Die Fahrzeugführerin wird wie folgt beschrieben: 55-60 Jahre alt, leicht ergraute lockige Haare, eckige Brille.

Hinweise nimmt die Polizeistation Horneburg unter 04163-828950 entgegen.

2. Traktor umgestürzt - Polizei Jork sucht unbekannten Unfallverursacher

Am frühen Dienstagabend ist es gegen 18:50 h in Osterjork zu einem Verkehrsunfall gekommen, für den die Polizei den Unfallverursacher sucht. Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen PKW war zu der Zeit aus einer Grundstückszufahrt in den fließenden Verkehr auf die Straße Osterjork und danach in den Stichweg gegenüber des Jägerstiegs eingebogen ohne auf den dort laufenden Verkehr zu achten. Ein 54-jähriger Fahrer eines Fendt-Traktors, der mit zwei beladenen Anhängern auf der Straße unterwegs war, musste eine Vollbremsung hinlegen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kippte der Traktor zur Seite und die Anhänger verkeilten sich miteinander. Die Feuerwehr Jork musste anrücken, den Traktor absichern, auslaufende Betriebsstoffe aufnehmen und die Anhänger auseinanderbringen. Der Traktorfahrer hatte Glück im Unglück und blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Traktor sowie ein Anhänger wurden beschädigt, der Gesamtschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. Die L 140 wurde für die Zeit des Einsatzes voll gesperrt und der Verkehr mit Hilfe der Feuerwehr umgeleitet. Es kam zu Behinderungen im Verkehr.

Die Polizei sucht jetzt den unbekannten Unfallfahrer und weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Fahrer geben können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04162-913830 bei der Polizeistation Jork zu melden.

