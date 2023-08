POL-STD: Audi Coupe gerät auf Bundesstraße in Buxtehude in Brand

Stade (ots) - 1. Einbrecher in Buxtehuder Restaurant Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach 02:00 h in der Buxtehuder Innenstadt in der Straße "Westfleth" nach dem Öffnen eines Fensters in das Innere den Gastronomiebereich eines dortigen Restaurants eingestiegen und haben im Inneren eine Bürotür aufgebrochen. Nach der ...

mehr