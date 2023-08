Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Buxtehuder Restaurant, Dieseldiebe in Dollern an der B 73

Stade (ots)

1. Einbrecher in Buxtehuder Restaurant

Bisher unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Samstag kurz nach 02:00 h in der Buxtehuder Innenstadt in der Straße "Westfleth" nach dem Öffnen eines Fensters in das Innere den Gastronomiebereich eines dortigen Restaurants eingestiegen und haben im Inneren eine Bürotür aufgebrochen. Nach der Durchsuchung gelangten der oder die Täter dann noch in den angrenzenden Wohnbereich und wurden dort von einer Bewohnerin bemerkt. Der oder die Einbrecher traten mit einer entwendeten Handtasche die Flucht in unbekannte Richtung an. Eine sofort eingeleitete Fahndung bleib leider erfolglos.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

2. Dieseldiebe in Dollern an der B 73

Bisher unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitagabend, 21:00 h bis Sonntagnachmittag, 16:00 h auf einem Parkplatz an der Bundesstraße 73 zwischen Horneburg und Dollern bei einem dort abgestellten MAN-LKW den rechten Kraftstofftank aufgebrochen und daraus dann ca. 300 Liter Diesel abgelassen hatten. Der Kraftstoff wurde anschließend offenbar aufgefangen und dann in mitgebrachten Kanistern oder Tanks abtransportiert. Der oder die Täter müssen dazu mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger in der Nähe des Tatortes gewesen sein. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 550 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 bei der Horneburger Polizeistation zu melden.

