Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230720. 7 Brunsbüttel: Zwei Sachbeschädigungen am Schulgebäude, Zeugen gesucht

Brunsbüttel (ots)

Am Schulgebäude in der Kopernikusstraße beschädigten unbekannte Täter in wenigen Tagen gleich zwei Mal Verglasungen durch Steinwurf. Am Dienstag (12.7.23) warfen sie in der Zeit von 16 - 21.45 Uhr die Glasscheibe einer Eingangstür linksseitig der Sporthalle ein und beschädigten die Außenverglasung. Der Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Nun kam es in der Zeit von Mittwoch (19.7.23) ab 20 Uhr bis zum Folgetag um 6.30 Uhr erneut zu einer Beschädigung. Mit einem großen Feldstein bewarf ein unbekannter Täter eine Fensterscheibe linksseitig des Schulgebäudes. An der äußeren Verglasung brach ein faustgroßes Stück heraus. Dieser Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Verursacher. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Brunsbüttel unter 04852-60240 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell