POL-IZ: 230720.6 Meldorf: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Büsum (ots) - Am gestrigen Tag ist es in Büsum zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der entstandene Schaden dürfte bei 1.750 Euro liegen, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Der Anzeigende stellte gegen 09.45 Uhr sein Fahrzeug, einen grauen VW Golf, an dem Frühstückshotel in der Straße Blauort ab. Als er kurz vor 22.00 Uhr dorthin zurückkehrte, wies sein Wagen einige Lackkratzer auf. Offenbar hat ein anderes ...

