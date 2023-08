POL-STD: Auto auf Harsefelder BUDNI-Parkplatz angefahren - Polizei Harsefeld sucht unbekannten Unfallverursacher

Stade (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in Stade mindestens an sechs geparkten Autos jeweils ein oder zwei Kfz-Kennzeichen abmontiert und mitgenommen. Die Tatorte lagen dabei im Querweg, im Getrudenstieg und im Hohenwedeler Weg. Insgesamt wurde so ein Schaden in Höhe von mehreren ...

mehr