POL-STD: 63-jähriger Autofahrer bei Unfall in der Gemarkung Freiburg tödlich verletzt

Stade (ots) - Am gestrigen Nachmittag ist es gegen 16:00 h in Drochtersen in der Elbstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 74-jährige Drochtersenerin verletzt wurde. Die Frau war zu dem Zeitpunkt mit ihrem Pedelec auf der Deichstraße zwischen Deich und Elbe in Richtung Wendehammer unterwegs, als ...

mehr