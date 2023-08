Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten in Gemeinschaftsunterkunft - Fahrräder entwendet - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Unfall zwischen Fahrradfahrerinnen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Donnerstag, den 20.07.2023 im Bereich Winnender Straße / Seehaldenweg zugetragen hat. Eine bisher unbekannte Fahrradfahrerin überholte gegen 17.30 Uhr eine 54-jährige Fahrradfahrerin, als diese gerade im Begriff war, links abzubiegen. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Frauen, wobei die 54-Jährige stürzte und sich verletzte. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die bisher unbekannte Radfahrerin weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Laut der verletzten Radfahrerin ist diese ca. 65 Jahre alt, etwa 165 cm groß und Brillenträgerin. Sie war mit einem weißen Pedelec unterwegs und in Begleitung eines größeren Mannes, der ebenfalls eine Brille trug. Hinweise auf die bisher unbekannte Radfahrerin nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Weinstadt-Großheppach: Aggressiver Mann leistet Widerstand gegen Polizisten

Am Montagabend kurz vor 20 Uhr kam es in einer Gemeinschaftsunterkunft im Heuweg zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Hierbei soll ein 20-jähriger Mann seinen Kontrahenten auch mit einer Holzstange angegriffen haben. Da sich der aggressive Mann auch von den hinzugerufenen Polizisten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen setzte er sich zur Wehr und schlug und trat nach den Beamten. Der Mann wurde letztlich in die Gewahrsamszelle verbracht und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Winnenden: E-Bikes entwendet

Zwischen Sonntagabend, 19 Uhr und Montagvormittag, 11:10 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in die Räumlichkeiten eines Zweiradhändlers in der Krebäckerstraße ein und entwendeten insgesamt fünf E-Bikes der Marke GasGas im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Aspach: Unter Drogeneinwirkung Unfall verursacht

Ein 21-jähriger Skoda-Fahrer befuhr am Montag gegen 16.30 Uhr die B 328 in Richtung Backnang, als er bei der Krähenbachkreuzung auf den Pkw einer Volvo-Fahrerin auffuhr, die verkehrsbedingt abbremste. Die Insassen blieben beim Zusammenstoß unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. ca. 3000 Euro. Weil bei der Überprüfung der Fahreignung sich konkrete Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung bei dem 21-jährigen Unfallverursachers ergaben, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet, wobei auch eine Blutuntersuchung veranlasst wurde.

