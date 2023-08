Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle, Unfälle, Farbschmiererei

Aalen (ots)

Lauchheim: Fahrzeug entwendet

Zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagnachmittag, 15.15 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe eines in der Straße "Im Fischgarten" abgestellten Fiat ein und entwendete aus diesem den Fahrzeugschlüssel eines Mercedes, der ebenfalls dort abgestellt war. Der Täter fuhr anschließend mit der weißen C-Klasse davon und entwendete diesen. An dem Fahrzeug waren die Kennzeichen AA-FA 243 angebracht. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb bzw. Verbleib des Fahrzeuges nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Abtsgmünd: Fahrzeug machte sich selbständig

Eine 60-Jährige stellte am Montagnachmittag kurz vor 15 Uhr ihren VW Beetle in der Hauptstraße ab, wobei sie das Fahrzeug offenbar nicht richtig absicherte. Dieses machte sich selbständig und rollte gegen einen Baum, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Wohnmobil mit schwarzer Farbe besprüht

Auf rund 6000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte verursachten, als sie zwischen Dienstag und Sonntag ein Wohnmobil mit schwarzer Farbe besprühten. Das Fahrzeug war zur tatrelevanten Zeit auf einem Parkplatz in der Körnerstraße abgestellt. Auch die Wand eines Supermarktes in der Eugenstraße wurde von den Tätern mit schwarzer Farbe besprüht. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Aalen: Bei Diebstahl ertappt

Die Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäftes im Mercatura beobachtete am Montagmittag gegen 12.40 Uhr zwei Frauen, die Babybekleidung entwendeten. Als die beiden das Geschäft verließen, löste der Alarm aus, woraufhin beide losrannten. Der Verkäuferin gelang es, eine der beiden Frauen einzuholen und am Arm festzuhalten. Dagegen wehrte diese sich heftig. Durch Gegenwehr der 29-Jährigen erlitt die Verkäuferin leichte Verletzungen an der Hand. Letztlich gelang es ihr aber, die 29-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Bei ihr wurde ein Teil des Diebesgutes aufgefunden; die Ermittlungen bzgl. der anderen Diebin dauern an.

Hüttlingen: Mauerblocksteine entwendet

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 14.30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr wurden von einer Baustelle in der Kocherstraße vier Paletten hellgelbe Mauerblocksteine entwendet. Die Paletten wiegen jeweils eine Tonne und haben einen Wert von rund 1500 Euro. Die Täter müssen zum Abtransport des Diebesgutes einen Stapler oder Ähnliches verwendet haben. Hinweise bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagabend zwischen 20 Uhr und 21.45 Uhr den BMW eines 54-Jährigen, den dieser im Parkhaus Parler Markt im Traubengäßle abgestellt hatte. Der am Fahrzeug entstandene Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Unfall beim Ausparken

Rund 7500 Euro Schaden verursachte eine 35-Jährige am Montagnachmittag gegen 15 Uhr, als sie mit ihrem BMW beim Ausparken auf dem Parkplatz der Stauferklinik den VW Polo einer 40-Jährigen beschädigte.

