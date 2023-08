Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt, Container aufgebrochen

Aalen (ots)

Ilshofen: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Am Montagmorgen gegen 07 Uhr befuhr ein 64-jähriger VW-Fahrer die Bahnhofstraße. Dort übersah er eine vorfahrtsberechtigte 54-jährige Radfahrerin, welche die Hauptstraße befuhr. Diese konnte ausweichen und so einen Zusammenstoß verhindern, dabei stürzte sie jedoch und wurde hierbei schwer verletzt. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Klinikum. An den Fahrzeugen entstand kein Sachschaden.

Crailsheim: Aufbruch eines Baucontainers

Zwischen Donnerstag, 16:00 Uhr und Montag, 7:00 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baucontainer auf der Erweiterung des Crailsheimer Hauptfriedhofes und entwendeten daraus mehrere Baumaschinen. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 4.000 Euro. Zudem verursachten die Langfinger einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell