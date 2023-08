Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Einbrüche

Neresheim: 15.000 Euro Gesamtschaden

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen entstand. Gegen 2 Uhr scherte ein 44-Jähriger, der mit seinem Lkw die Landesstraße 1084 zwischen Ebnat und Elchingen befuhr, nach rechts aus, da er zum Wenden in einen Feldweg einfahren wollte. Ein 61-Jähriger, der mit seinem Opel hinter dem Lkw fuhr, ging davon aus, dass der Lkw anhalten wird und überholte diesen, woraufhin es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Aufprall kam der Opel von der Straße ab und blieb im Straßengraben stehen. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Zwischen 9 Uhr und 17.30 Uhr am Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Freikirche in der Goethestraße. Im Gebäude durchsuchte der Täter einen Hochschrank, in welchem sich eine Geldkassette befand mit wenig Bargeld befand. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Lorch: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen Mittwochmorgen, 8.30 Uhr und Samstagmittag, 13 Uhr wurde in ein Wohnhaus in der Straße "Im Gairen" eingebrochen. Die Täter verschafften sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Gebäude und durchwühlten die Räumlichkeiten. Auch in diesem Fall hat das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07171/3580 um Hinweise.

Schwäbisch Gmünd: Beifahrerin leicht verletzt

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 3000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag gegen 12.35 Uhr ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 54-Jähriger seinen Mitsubishi auf der Goethestraße anhalten. Eine 38-Jährige erkannte die Situation zu spät und fuhr mit ihrem Mercedes Benz auf, wobei die 53 Jahre alte Beifahrerin des Mitsubishi leichte Verletzungen erlitt.

