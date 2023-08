Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung für den Landkreis Schwäbisch Hall: zwei Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 13.40 Uhr befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Ford Focus den Steinbeisweg in Richtung Am Heidsee. Hierbei missachtete er an der Einmündung die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes-Fahrers. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 10.000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 39-jähriger E-Scooter-Fahrer befuhr am Samstag gegen 20.30 Uhr den Alten Postweg in Fahrtrichtung Altenmünster. Hierbei kam er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung bei regennasser Fahrbahn alleinbeteiligt zu Sturz. Der 39-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Des Weiteren wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst, nachdem ein Atemalkoholtest positiv war. An dem E-Scooter entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell