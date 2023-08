Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mehrere Fälle von Sachbeschädigungen an Autos

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen / Aalen-Hofen: Vandalen demolieren mehrere Autos

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Wasseralfingen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Pkws. An einem Pkw der "Roten Helfer" auf dem Rossmann-Parkplatz wurde die Heckscheibe mit einem Stein eingeschlagen und beide Außenspiegel weggerissen. Am Schulzentrum in der Straße Am Schäle wurden an einem, auf dem dortigen Parkplatz stehenden Pkw, mittels einer Warnbake vier Scheiben eingeschlagen, die Außenspiegel abgerissen und die Reifen aufgeschlitzt. In Aalen-Hofen schlugen die Vandalen an zwei Fahrzeugen, die auf dem Parkplatz der Kappelbergschule in Aalen-Hofen standen, die Scheiben ein und entwendeten zudem an einem Fahrzeug die angebrachten ungarischen Kennzeichen. Der Polizei sucht Zeugen, die hierzu Beobachtungen gemacht haben und eventuell Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361/97960 oder beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

