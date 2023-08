Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen nach Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Möbelhauses gesucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Daimlerstraße, einen geparkten, roten Toyota Yaris und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Toyota wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Neresheim: 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Am Samstag, gegen 02:00 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 1084, zwischen Oberkochen und Elchingen, ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Elchingen. Als der Lastwagenfahrer nach rechts ausscherte, um auf einem Feldweg zu wenden, touchiert ihn ein hinterherfahrender Opel-Fahrer, der an dem Lastwagen vorbeifahren wollte. Der Opel kommt daraufhin von der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Ellenberg: Fünf Personen nach Unfall leicht verletzt

Am Freitag kam es gegen 18:00 Uhr auf der Autobahn 7, zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl, in Richtung Würzburg, zu einem Auffahrunfall. Ein 42-jähriger Skoda-Fahrer musste auf Grund von Stau abbremsen, was die hinter ihm fahrende 63 Jahre alte Opel-Lenkerin nicht bemerkte. Sie fuhr dem Skoda auf. Durch den Aufprall wurden alle fünf Fahrzeuginsassen des Skodas leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

Westhausen: Aquaplaning auf der Autobahn 7

Vermutlich aufgrund Aquaplaning geriet am Freitag, gegen 20:05 Uhr, ein 60- Jähriger mit seinem BMW auf der A7, kurz vor der Ausfahrt Westhausen in Fahrtrichtung Ulm, ins Schleudern und prallte in die rechte Leitplanke. Dabei entstand ein Schaden von etwa 22.000 Euro.

Essingen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf B 29

Am Freitagnachmittag, gegen 16: 45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 29 ein Verkehrsunfall mit drei Autos. Im Bereich der Baustelle, Höhe Essingen, stockte der Verkehr. Hierbei bremste eine 24-jährige Fahrerin eines Citroen ab. Der hinter ihr fahrende Fiat-Lenker bemerkt dies zu spät und schob den Citroen auf einen vorausfahrenden VW Tiguan auf. Die 56-jährige Fahrerin des VW wurde hierbei leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer von Auto erfasst

Am Freitagmittag, gegen 12 Uhr, fuhr ein 42 Jahre alter Volkswagen-Fahrer mit seinem Passat aus dem Parkplatz des Friedhofs in der Pfitzerstraße. Hierbei übersah er einen auf dem Gehweg fahrenden 23-jährigen Radfahrer und erfasste diesen. Der Radfahrer stürzte in Folge dessen und verletzt sich leicht an der Schulter.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell