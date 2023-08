POL-AA: Verkehrsunfälle

Aalen (ots) - Fellbach: Unfallflucht Eine Verkehrsteilnehmerin beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 13:50 Uhr einen in der Waiblinger Straße am Fahrbahnrand geparkten Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin, welche wohl mit einem roten Smart unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die ...

mehr