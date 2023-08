Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Einbruch

Fellbach: Unfallflucht

Eine Verkehrsteilnehmerin beschädigte am Donnerstagnachmittag gegen 13:50 Uhr einen in der Waiblinger Straße am Fahrbahnrand geparkten Skoda und verursachte an diesem Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Anschließend entfernte sich die Verkehrsteilnehmerin, welche wohl mit einem roten Smart unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zur noch unbekannten Unfallverursacherin.

Winnenden-Schelmenholz: In Einfamilienhaus eingebrochen

Am Donnerstagabend zwischen 19 Uhr und 20:50 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus in der Großheppacher Straße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden Schmuck, Elektroartikel sowie ein Geldbeutel im Gesamtwert von etwa 3000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Berglen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Ein 56 Jahre alter Fahrer einer Harley-Davidson befuhr am Donnerstagabend gegen 18 Uhr die Kreisstraße 1916 von Birkenweißbuch in Richtung Schornbach. Hierbei wollte er einen vor ihm fahrenden Lkw eines 53-Jährigen Kraftfahrers überholen. Als er den Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr abbrechen musste und stark bremste, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Anschließend geriet er mit einem Bein teilweise unter den Anhänger des Lkw und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro, es wurde abgeschleppt. Zur endgültigen Klärung des Unfallherganges sucht das Polizeirevier Winnenden Zeugen des Unfalls. In diesem Zusammenhang werden insbesondere ein Audi-Fahrer und ein Porsche-Fahrer gesucht, die kurz zuvor ebenfalls den Streckenabschnitt befahren haben sollen. Sie werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzen.

Schwaikheim: Betrunken gegen Baum geprallt

Mit rund 1,5 Promille verursachte ein 23-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht in der Ludwigsburger Straße einen Verkehrsunfall. Der Suzuki-Fahrer fuhr die Straße in Richtung Bittenfeld entlang und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum und einem Gartenzaun. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkten die Beamten, dass der Mann alkoholisiert ist und führten einen entsprechenden Alkoholtest durch. Neben seinem Führerschein musste der 23-Jährige eine Blutprobe abgeben und nun mit einem Strafverfahren rechnen.

