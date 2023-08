Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Polizist von Frau gebissen

Aalen (ots)

Oberkochen: PKW übersehen

Beim Ausparken aus einem Parkplatz eines Discounters "Am Bahnhof" übersah am Donnerstag, gegen 8 Uhr eine 36-jährige Citroen-Fahrerin einen hinter ihr querenden Audi einer 48-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 6000 Euro entstand.

Lorch: Gas mit Bremspedal verwechselt

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag mit seinem Daihatsu in ein Schaufenster in der Hauptstraße gefahren und hat damit einen erheblichen Sachschaden von rund 20.000 Euro angerichtet. Gegen 15:15 Uhr parkte der Mann rückwärts mit seinem Fahrzeug aus einer dortigen Parklücke aus. Dabei verwechselte er nach eigenen Angaben zufolge das Gas mit der Bremse und fuhr rückwärts in das Schaufenster. Durch die Kollision verletzte sich der Senior leicht und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd/Wetzgau: Unfallflucht

Am Mittwoch ereignete sich in der Zeit zwischen 13:30 Uhr bis 14 Uhr auf einem Lebensmittelparkplatz Im Laichle eine Verkehrsunfallflucht. Anhand des Schadenbildes dürfte ein Fußgänger mit seinem Einkaufswagen einen auf dem Parkplatz stehenden Mitsubishi touchiert haben. Hierbei wurde die hintere linke Fahrzeugseite beschädigt, der Schaden beläuft sich auf geschätzt 2000 Euro. Der Fußgänger entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Wer kann Hinweise zum Verursacher geben? Entsprechende Hinweise bitte an den Polizeiposten Spraitbach unter 07176/6562.

Mutlangen: In Notaufnahme randaliert

Am Donnerstagmittag hat eine Frau in der Notaufnahme des Stauferklinikums randaliert und Personal sowie Polizeibeamte angegriffen. Die 56-Jährige war gegen 13:15 Uhr zur Behandlung eines medizinischen Notfalls in die Notaufnahme eingeliefert worden. Während der Behandlung reagierte sie zunehmend aggressiv gegenüber dem medizinischen Personal. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustand sollte die Frau anschließend durch eingesetzten Beamten in eine Fachklinik verbracht werden. Auch hiergegen wehrte sie sich massiv und biss einen der Beamten in die Hand. Nachdem die Frau fixiert werden konnte, wurde sie in einer Fachklinik vorgestellt, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Beamte wurde bei dem Widerstand leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell