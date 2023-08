Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall mit Verletzten, Exhibitionist an Bahnhof

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfall mit Verletzten

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr war eine 51-Jährige mit ihrem VW Fox auf der B 19 von Ottendorf in Fahrtrichtung Gaildorf unterwegs. Kurz vor der Bott-Kurve wollte sie ihren PKW abbremsen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn und einer vorhandenen Ölspur kam das Fahrzeug jedoch ins Rutschen und prallte letztlich seitlich gegen einen entgegenkommenden VW Passat einer 62-Jährigen. Der Passat-Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Eine 48-Jährige Mitfahrerin in dem VW Fox wurde leicht verletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 2.800 Euro.

Schwäbisch Hall-Hessental: Exhibitionist an Bahnhof festgenommen

Am Donnerstagmorgen gegen 6:30 Uhr stand ein 26-Jähriger in der Fußgängerunterführung zwischen Gleis 1 und Gleis 3 und masturbierte. Eine 28 Jahre alte Passantin musste dies leider mit ansehen. Als die Frau sich am Bahngleis 3 auf eine Bank setzte, folgte ihr der 26-Jährige und setzte sich neben sie. Hier konnte er von der Polizei angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ihm droht nun ein entsprechendes Strafverfahren.

