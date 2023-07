Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizei-präsidiums Konstanz vom 12.07.2023 - Mann führt fahrlässig eine Explosion her-bei (Aldingen)

(Aldingen, Lkr Tuttlingen) (ots)

Am Dienstag wollte ein 24-jähriger Mann, nach ersten Erkenntnissen, ein vor längerer Zeit hergestelltes Selbstlaborat entsorgen und hierfür außer Haus schaffen. Beim Verstauen in einen Rucksack explodierte der Sprengsatz und verletzte den Mann schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten zunächst aus Sicherheitsgründen evakuiert und das Gebäude weiträumig abgesperrt werden, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in der Wohnung des 24-Jährigen weitere Selbstlaborate befinden. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Entschärfer des Landeskriminalamtes jedoch keine weiteren selbstgebauten Sprengkörper. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden, für die Bewohner bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr.

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen, diese dauern an.

