Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Schlägerei, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Serie von Sachbeschädigungen-Hinweise gesucht

Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursachten Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Mutwillig wurde von den Tätern die Eingangstüre des Kopernikus-Gymnasiums, ein Baufahrzeug bei der Karl-Kessler-Realschule, sowie insgesamt 8 Fahrzeuge in der Schloßstraße, der Attenhofer Straße und der Karlstraße beschädigt. Außerdem erfolgte ein Einbruchsversuch am Besucherbergwerk Tiefer Stollen und mehrere Beschädigungen im Spieselfreibad, in welches die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt verschafften. Eine Zeugin vernahm gegen 24 Uhr in der Attenhofer Straße laute Geräusche und bemerkte, wie ein Fahrzeug stark beschleunigte und davonfuhr. Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und / oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel.: 07361/97960 zu melden.

Aalen: Schlägerei im Asylheim

Gegen 21 Uhr am Mittwochabend gerieten mehrere Bewohner einer Asylunterkunft in der Ulmer Straße aneinander, wobei offenbar Männer, Frauen und auch Kinder aufeinander losgingen. Die Auseinandersetzung konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers gestoppt werden. Bei den Tätlichkeiten wurden insgesamt 7 Personen leicht verletzt; sie wurden vor Ort von Kräften des Rettungsdienstes versorgt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwochabend einen in der Weilerstraße abgestellten Ford Focus, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand. Die Beschädigungen wurden gegen 19 Uhr festgestellt. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Aalener Straße / Dorfstraße missachtete ein 47-jähriger Lkw-Fahrer am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr die Vorfahrt eines 26 Jahre alten Mercedes-Sprinter-Fahrers. Bei der Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt hielt eine 61-Jährige ihren Audi A 3 am Mittwoch gegen 17.40 Uhr auf der Fayencestraße an. Ein 48-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem VW Polo auf, wobei ein Gesamtschaden von rund 8000 Euro entstand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell