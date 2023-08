Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Kennzeichen entwendet - Widerstand nach Personenkontrolle

Aalen (ots)

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Mittleren Uferstraße einen geparkten Mercedes und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 4000 Euro geschätzt. Möglicherweise wurde der Unfall durch die Fahrerin eines weißen Nissan, die als etwa 70-jährige Frau mit orangenen Haaren beschrieben wurde, verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Sulzbach an der Murr: Kennzeichen entwendet

Am Mittwoch zwischen 05:30 Uhr und 14 Uhr entwendete ein Dieb die Kennzeichen eines in der Murrhardter Straße geparkten VW. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07193 352 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Backnang: Widerstand nach Personenkontrolle

Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr wurde ein 15-jähriger Jugendlicher in einem Parkhaus am Bahnhof einer Personenkontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche eine geringe Menge Marihuana bei sich hatte. Der 15-Jährige wollte in der Folge flüchten und stieß hierzu einen der Beamten gegen ein Geländer. Die Beamten konnten den Jugendlichen anschließend festnehmen, wogegen er Widerstand leistete. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurde der 15-Jährige, sowie die beiden Polizeibeamten leicht verletzt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

