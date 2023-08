Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Mann ausgeraubt

Aalen (ots)

Aalen: Rund 14.000 Euro-Zeugen gesucht

Auf rund 14.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall entstand. Kurz nach 18 Uhr streiften sich in der Rötenbergstraße ein Audi- sowie Mercedes-Fahrer. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

An der Einmündung Blütenstraße / Bismarckstraße missachtete die 22-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris am Dienstagmittag kurz nach 12 Uhr die Vorfahrt eines 45 Jahre alten Lkw-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro; beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Vorderrad löste sich

Am Dienstagabend löste sich gegen 18.30 Uhr beim Befahren des Einhorntunnels das Vorderrad eines VW-Transporters und rollte auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte es in den Hyundai eines 50-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: 50-Jähriger ausgeraubt-Hinweise gesucht

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 50-Jähriger am Dienstagabend in der Nähe einer Tankstelle in der Remsstraße ausgeraubt. Gegen 22.30 Uhr wurde er von zwei osteuropäischen Männern angesprochen und kurz darauf niedergeschlagen. Anschließend nahmen die Täter ihm sein sein Geld ab und flüchteten. Eine Beschreibung der beiden Männer konnte der 50-Jährige nicht abgeben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell