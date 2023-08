Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Einbruch

Schwäbisch Hall: Verletzter Betrunkener leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr verletzte sich ein 47-Jähriger an einer Glasflasche in einem Supermarkt in der Raiffeisenstraße. Die alarmierten Rettungssanitäter wollten den Mann zur weiteren medizinischen Behandlung mit in ein Krankenhaus nehmen. Darauf reagierte direkt sofort aggressiv, weshalb eine Polizeistreife zur Unterstützung hinzugezogen wurde. Diese konnten den offenbar betrunkenen 47-Jährigen in einer Bushaltestelle in der Nähe des Supermarktes feststellen. Bei der Kontrolle durch die Ordnungshüter reagierte der Mann erneut verbal aggressiv und titulierte diese mit Kraftausdrücken. Letztlich griff er einen der eingesetzten Beamten an, woraufhin er zu Boden gebracht und mit Handschließen geschlossen werden musste. Eine Polizeibeamtin wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch fortsetzen. Bei einer späteren Behandlung im Krankenhaus war der 47-Jährige letztlich ruhig. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert rund 2,6 Promille. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Crailsheim: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Zwischen Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr beschädigten unbekannte vermutlich durch Schüsse aus einem Luftgewehr mehrere Glaselemente an einem Schulgebäude in der Kurz-Schumacher-Straße. Dadurch entstanden rund 3.000 Sachschaden an dem Gebäude.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Blaufelden: Einbruch in Fabrikgebäude

Zwischen Dienstag, 18:00 Uhr und Mittwoch, 6:30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt über ein Fenster zu einer Fabrikhallte in der Rudolf-Diesel-Straße. Im Inneren des Gebäudes durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume und entwendete diverse Werkzeuge und Maschinenteile.

Die Polizei Blaufelden bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 07953 925010.

