Norden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung, die sich am Mittwoch am Schwanenteich in Norden ereignet hat. Zwischen 22.30 Uhr und 23 Uhr sollen mehrere Personen einen 19-Jährigen angegriffen und geschlagen haben. Das Opfer wurde erheblich im Gesicht verletzt. Bei den mutmaßlichen Tätern soll es sich um drei männliche Personen gehandelt haben. Sie sollen etwa 1,85 Meter groß sein. Zwei waren dunkel gekleidet, der dritte soll weiße Kleidung getragen haben und wird auf etwa 18 bis 30 Jahre geschätzt. Die Dreiergruppe soll nach der Tat in Richtung "An der Welle" geflüchtet sein. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04931 9210.

Krummhörn - Schwerer Unfall mit Fahrrädern

Zu einem schweren Unfall zwischen zwei Fahrradfahrern aus der Gemeinde Krummhörn kam es bereits am Freitag in Rysum auf dem Liddenweg. Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 14-Jährige mit ihrem Fahrrad in Richtung Äußere Ringstraße und stieß in Höhe Am Zingelschloot mit einem 50-jährigen Rennradfahrer zusammen, der ihr entgegenkam. Beide stürzten auf die Fahrbahn und wurden schwer verletzt. Die 14-Jährige wurde aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Der Rennradfahrer kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

