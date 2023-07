Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Aurich - Auto beim Vorbeifahren touchiert

In der Popenser Straße in Aurich kam es am Freitag zu einer Unfallflucht. Zwischen 8.45 Uhr und 9.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter beim Vorbeifahren einen rechts am Fahrbahnrand geparkten weißen VW Up. Der Unfall ereignete sich in Höhe eines Pflegeheims. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Norden - Fahrspur gewechselt

Eine Unfallflucht hat sich am Donnerstag in der Bahnhofstraße in Norden ereignet. In Höhe der Hausnummer 18a fuhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen 16.10 Uhr in Richtung stadteinwärts und wechselte auf die rechte Spur. Hierbei übersah er einen 24-jährigen Audi-Fahrer, der ausweichen musste und gegen den Bordstein fuhr. An dem Audi A4 entstand Sachschaden. Der Verursacher des Unfalls setzte seine Fahrt fort und fuhr weiter in Richtung Burggraben. Er soll einen silbernen Kombi mit Westersteder Städtekennung gefahren haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Norden - Nach Unfall geflüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ist nach einer Kollision mit einem Gebäude in Norden geflüchtet. Der Unfall ereignete sich zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 8 Uhr. Der Unbekannte fuhr nach ersten Erkenntnissen auf der Weberstraße in Richtung Wurzeldeicher Straße und kam in Höhe der Hausnummer 7 nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte mit dem Gebäude einer Tischlerei. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Norden unter 04931 9210 entgegen.

Wiesmoor - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Kaufhauses in der Hauptstraße in Wiesmoor kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr touchierte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen braunen VW Passat und verursachte Sachschaden an der Stoßstange. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Die Polizei Wiesmoor nimmt unter 04944 914050 Hinweise entgegen.

