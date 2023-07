Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Nach dem Feuer in einer Wohnung am Dienstag in der Auricher Innenstadt geht die Polizei von einer Brandstiftung aus. Die Ermittler bitten in dem Zusammenhang um Hinweise zu einer Person, die zur Tatzeit zwischen 15.45 Uhr und 16.30 Uhr mit einem schwarzen Mountainbike im Bereich des Brandorts am Pferdemarkt unterwegs war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

