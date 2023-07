Landkreis Wittmund (ots) - Verkehrsgeschehen Stedesdorf - Autofahrerin überschlug sich In Stedesdorf kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Autofahrerin war gegen 13.45 Uhr mit einem Mercedes auf der Esenser Straße in Richtung Wittmund unterwegs. In einer Kurve im Ortsteil Mamburg kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Wagen. Das Auto landete in einem ...

mehr