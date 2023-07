Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Fahrradcomputer gestohlen

Aurich - Auto aufgebrochen

Aurich - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Aurich - Wohnungsbrand in der Innenstadt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fahrradcomputer gestohlen

Mehrere Fahrradcomputer sind in Norden gestohlen worden. Am Dienstag entwendeten Unbekannte zwischen 10.15 Uhr und 11.30 Uhr in der Straße Am Markt einen Fahrradcomputer von einem Pedelec, das vor einem Supermarkt stand. Ein weiterer Fahrradcomputer wurde zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr in der Uffenstraße vor einer Bibliothek gestohlen. Bereits am Montag kam es auch in der Osterstraße, vor einer Bankfiliale, zu einem solchen Diebstahl. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Auto aufgebrochen

In Aurich-Walle ist am in der Nacht zu Mittwoch ein Auto aufgebrochen worden. Ein bislang Unbekannter zerstörte zwischen Dienstag, 23.30 Uhr, und Mittwoch, 9.45 Uhr, in der Extumer Brückenstraße die Seitenscheibe eines Mercedes Vito. Aus dem Fahrzeug wurden Wertsachen gestohlen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 04941 606215 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Lastwagen und ein Radlader sind am Mittwochmorgen in Aurich kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 50-jähriger Mann mit einem Radlader auf dem Kreihüttenmoorweg und wollte bei Grünlicht nach links auf die Dornumer Straße in Richtung Sandhorst abbiegen. Hierbei kollidierte er mit einem 54-jährigen Lkw-Fahrer, der auf der Dornumer Straße in Richtung Westerholt unterwegs war. Der 54-Jährige hatte mit seinem Lkw offenbar die Rot zeigende Ampel übersehen. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der mit Schüttgut beladene Lkw mit Auflieger war nicht mehr fahrbereit. Außerdem wurde bei dem Aufprall der Tank beschädigt und es trat Kraftstoff aus. Der Radlader wurde lediglich an der Gabel beschädigt. Die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma übernahmen die Reinigungsarbeiten. Auch die Untere Wasserbehörde war alarmiert worden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten waren gegen 10.15 Uhr beendet.

Brandgeschehen

Aurich - Wohnungsbrand in der Innenstadt

In der Auricher Innenstadt kam es am Dienstag zu einem Brandgeschehen. Gegen 16.30 Uhr wurde der Leitstelle eine Rauchentwicklung im Bereich der Pferdemarktkreuzung gemeldet. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Von-Jhering-Straße gegenüber des Pferdemarkts ein Feuer ausgebrochen war. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits eigenständig verlassen und blieben unverletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren zügig vor Ort und übernahmen die Löscharbeiten. Insgesamt waren rund 80 Feuerwehrkräfte mit 14 Fahrzeugen im Einsatz. Die Pferdemarktkreuzung war bis etwa 18.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der entstandene Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell